Тегеран, , 08:10 — REGNUM 5 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его грузинский коллега Давид Залкалиани в телефонном разговоре обменялись мнениями о путях борьбы со смертельно опасной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 мая.

В ходе телефонного разговора Зариф и Залкалиани обсудили последние события касательно развития двусторонних отношений. Обе стороны подчеркнули необходимость комплексного сотрудничества в борьбе с COVID-19 на двустороннем, региональном и международном уровнях.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Иране приблизилось к отметке в 100 000 человек, после того как за ночь было выявлено 1323 новых случая заболевания данным вирусом.

Официальный представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Иран Киануш Джаханпур заявил, что число погибших в стране в результате пандемии COVID-19 возросло до 6340 человек, а общее число инфицированных составило 99 970 человек.