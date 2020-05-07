Скопье, , 00:32 — REGNUM Глава технического правительства Северной Македонии Оливер Спасовски, заместитель премьер-министра по европейским делам Буяр Османи и глава МИД Северной Македонии Никола Димитров 6 мая представляли свою страну на прошедшем в связи с коронавирусом в онлайн-формате Загребском саммите ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе саммита политик заявил, что за последние три года страна сумела выйти из глубокого политического кризиса 2017, достигла существенных успехов на пути реформ и стала 30-й страной-участницей НАТО, и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я бы хотел использовать эту возможность для того, чтобы заверить вас в том, что Северная Македония останется привержена курсу на проведение коренных реформ и продолжит вносить свой вклад в европейскую безопасность. Преспанское соглашение с Грецией и Договор о дружбе с Болгарией — это наш вклад в общее европейское будущее и будет исключительно важно, чтобы эти соглашения продолжали выполняться по доброй воле и нами, и другими сторонами», — заявил Спасовски.

Также представитель Македонии выразил готовность к сотрудничеству с Еврокомиссией и Советом ЕС для назначения даты первой межправительственной конференции, что будет означать переход к процессу переговоров о вступлении страны в ЕС, уже в соответствии с новой методикой переговоров, предложенной Францией.

Напомним, в марте 2020 года Европейский Совет наконец-то одобрил рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

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