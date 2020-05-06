* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Новые переговоры США и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинаются в Дохе, сообщили 6 мая в пресс-службе Госдепа.

В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад 5 мая вылетел в катарскую столицу для участия в переговорах с делегатами от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Целью американцев на этих переговорах является договорённость с исламистами о полном соблюдении ими условия подписанного в конце февраля меморандума о мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пошли в рамках соблюдения условий меморандума на ряд «уступок», однако уровень терроризма в Афганистане по-прежнему высок.

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