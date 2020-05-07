Загреб, , 00:30 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи в ходе так называемого Загребского саммита ЕС, прошедшего 6 мая в формате видео-конференции, призвал ЕС к скорейшей либерализации визового режима для граждан Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе своего выступления глава Косово подчеркнул, что Косово уже выполнило все поставленные ЕС условия для либерализации визового режима.

«20 лет назад на Загребском саммите Косово и Балканам была предложена европейская перспектива. Прискорбно, что сегодня мы слышим о приверженности той же цели, однако не получили не либерализации визового режима, ни даже статуса кандидата на вступление в ЕС, несмотря на то, что выполнили все условия», — подчеркнул президент Косово.

«ЕС и его страны-участницы обладают достаточной мощью, чтобы изменить эту негативную тенденцию. Призываем ЕС и его страны-участницы проявить лидерские качества и волю для того, чтобы сблизить Косово с ЕС», — заявил Тачи.

Уровень безработицы в Косово — один из самых высоких в Европе, поэтому значительная часть населения, особенно молодежи, выезжает на заработки за рубеж — экономика края сильно зависит от переводов мигрантов. Евросоюз с его высокими заработными платами представляется косоварам землей обетованной.

Однако в Евросоюзе не готовы встречать десятки, а то и сотни тысяч низкоквалифицированных албанских рабочих рук с распростертыми объятиями. В июле 2018 года Еврокомиссия приняла заключение о том, что Косово удовлетворяет установленным критериям для введения безвизового режима, однако из года в год решение о предоставлении гражданам Косово разрешения на въезд на территорию Шенгенской зоны без визы откладывается.

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