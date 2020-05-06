Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Действующая в США программа медицинского страхования Obamacare требует срочной замены, сообщил 6 мая журналистам американский президент Дональд Трамп.

Трамп «Obamacare — это катастрофа. Очень плохая система страхования».

Нынешние медицинские страховки, по его словам, «дорогие и при этом ужасные». Глава Штатов пообещал, что избавит сограждан от Obamacare, заменив «лучшей и более дешёвой программой».

Напомним, Obamacare — это детище 44-го президента Соединённых Штатов Барака Обамы. Трамп уже в ходе своей предвыборной кампании обещал избавиться от неё.

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