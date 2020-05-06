Пекин, , 22:47 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики начали собственное расследование причин возникновения нового коронавируса SARS-Cov-2. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае Годен Галеа.

Галеа подчеркнул, что представителей ВОЗ в это расследование не пригласили — китайцы ведут его своими силами.

Напомним, что на Западе некоторые политики хотят обвинить Китай в том, что новый коронавирус SARS-Cov-2 был чуть ли не специально сконструирован в Уханьском университете вирусологии и оттуда вырвался на волю, начав пандемию. Поскольку прямых доказательств этого нет, на Западе также обвиняют Китай в том, что он слишком долго скрывал информацию о коронавирусе и тем самым не дал остальному миру подготовиться к пандемии.

Стоит отметить, что ещё в самом начале пандемии, когда эпидемия затрагивала только Китай, оттуда поступала информация о том, что первые пациенты, зараженные коронавирусом, имели отношение к рынку морепродуктов в Ухане.