Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Стратегический самолёт-разведчик ВВС США RC-135W более трёх часов летал вдоль Черноморского побережья России, сообщают 6 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W с позывным FROG61 взлетел с английской авиабазы Милденхолл и более трех с половиной часов летал вдоль южного и юго-западного побережья полуострова Крым.

На пути к российским границам он заправился в воздухе горючим с «летающего танкера» KC-135R.

Кроме подлётов к побережью Крыма, он курсировал у побережья Краснодарского края в районе Туапсе.

Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W летал вдоль побережья Крыма на удалении 60−70 км от побережья на высоте 8,6 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, на полигоне Тапа в Эстонии примерно в 100 км от границ Ленинградской области РФ два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer произвели учебное бомбометание.

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