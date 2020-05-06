Каракас, 6 мая 2020, 22:36 — REGNUM Американское руководство организовало попытку вторжения наёмников в Венесуэлу, сообщил 6 мая журналистам венесуэльский президент Николас Мадуро.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльское руководство объявило, что 3 мая была предотвращена попытка проникновения в страну иностранных наёмников, в том числе американцев.
Трамп уже открестился от обвинений Каракаса в причастности Вашингтона к попытке свергнуть власть в Венесуэле.
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