Загреб, , 00:29 — REGNUM В завершение состоявшегося 6 мая в онлайн-режиме т.н. Загребского саммита ЕС, прошедшего при участии стран Западных Балкан и Косово, 27 стран-участниц Европейского Союза приняли новую «Загребскую декларацию», в которой были подведены итоги саммита.

Албанское новостное агентство Telegrafi сообщает, что в начале декларации страны ЕС подтверждают выраженную ранее на саммитах в Загребе в 2000 году, в Салониках в 2003 году и в Софии в 2018 году безоговорочную поддержку европейской перспективы стран региона Западные Балканы, а лидеры стран Западных Балкан вновь подтвердили свою приверженность евросоюзной перспективе как своему стратегическому выбору.

В декларации подчеркивается, что доверие к этим заявлениям зависит от проведения странами региона соответствующих реформ.

Также ЕС заверяет страны региона в намерении продолжать оказывать поддержку Западным Балканам в условиях социально-экономического кризиса, вызванного коронавирусом. В этой связи упоминается решение ЕС о предоставлении Западным Балканам пакета помощи объемом 3,3 миллиарда евро и планируемое увеличение инвестиций ЕС в страны Западных Балкан.

В декларации подчеркивается, что продолжительная пандемия продемонстрировала, что поддержка, оказываемая ЕС региону, «во много раз превосходит то, что могут дать другие партнеры».

«ЕС и Западные Балканы разделяют общую цель — мирная, сильная, устойчивая единая Европа, опирающаяся не только на исторические, культурные и географические связи, но и на общие интересы в сферах политики, безопасности и экономики», — подчеркивается в декларации.

В этом ключе ЕС призывает страны региона сделать дальнейшие решающие шаги к примирению и преодолению наследия прошлого, причем ЕС выразил готовность к посредничеству, в том числе при проведении диалога и встреч на высоком уровне. Речь, конечно же, идет о диалоге между Косово и Сербией, представители которых принимали участие в саммите.

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