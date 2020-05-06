Каракас, , 22:18 — REGNUM Венесуэла решила искать международной защиты в ООН, сообщил 6 мая журналистам президент страны Николас Мадуро.

Комментируя попытку вторжения наёмников в Венесуэлу, которым, по мнению Каракаса, способствовали США, Мадуро отметил, что планирует обратиться к Совету Безопасности ООН.

Он уже поручил венесуэльскому МИД и представителю страны в Нью-Йорке подать жалобу в СБ ООН «для обеспечения законной международной защиты» страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы обвиняют США в причастности к попытке отстранить Мадуро от власти, которая была предпринята в конце прошлой недели. Не исключено, что к этому причастен и скандально известный политик Хуан Гуайдо.

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