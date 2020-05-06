Каракас, , 22:17 — REGNUM Задержанный в Венесуэле с оружием в руках гражданин США Люк Александр Денман рассказал, что целью группы наёмников, в которую он входил, был захват аэропорта, через который планировалось вывезти похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Видеозапись его показаний была продемонстрирована 6 мая телеканалом VTV.

«Мы должны были обеспечить движение самолётов, в том числе того, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США», — цитирует агентство ТАСС показания наёмника.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая военные Венесуэлы пресекли попытку вторжения в страну группы вооружённых людей. Часть террористов была задержана, среди них оказались граждане США.

Подготовка группы террористов проводилась на территории Колумбии.

Правительство Колумбии и власти США отрицают свою причастность к этому инциденту.

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