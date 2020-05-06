Каракас, , 22:06 — REGNUM Арестовать или нет оппозиционера Хуана Гуайдо по подозрению в причастности к новому госперевороту должен решать суд, сообщил 6 мая венесуэльский президент Николас Мадуро в Twitter.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что не его желанием должен определяться правовой статус Гуайдо.

Мадуро «Это зависит от судебных органов Венесуэлы, и прокуратура вместе с судом должны определить, должен ли он быть взят под стражу или нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы заявили, что пресечённая 3 мая попытка проникновения в страну наёмников из Колумбии преследовала цель убрать Мадуро — и с поста президента и физически устранить.

Венесуэльский генпрокурор Тарек Вильям Сааб выразил позицию, согласно которой Гуайдо сыграл решающую роль в очередной попытке переворота. Обвинений прозападному оппозиционеру по этому эпизоду пока не предъявили.

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