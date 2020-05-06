Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил 6 мая в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте, что Китай виновен в «гибели сотен тысяч людей» и «глобальном экономическом кризисе», так как вовремя не раскрыл информацию о коронавирусе.

«Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, необходимой для обеспечения безопасности людей» , — отметил Помпео.

Помпео также заявил, что Соединенные Штаты «не издеваются» над Китаем, а требуют «прозрачности» и «сотрудничества».

Ранее Помпео уже заявлял, что коронавирус SARS-CoV-2 вышел из китайской лаборатории в Ухане. Военные и спецслужбы США отрицают, что обладают доказательствами данной информации.

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