Загреб, , 21:30 — REGNUM Все страны-участницы Загребского саммита Евросоюза, который проходит сегодня, 6 мая, при участии представителей стран Западных Балкан и Косово в формате видео-конференции, не используют свою национальную и государственную символику в ходе саммита.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такое решение приняли в Брюсселе в связи с категорической позицией Испании, которая многократно выступала против равноправного участия Косово в саммите.

В Брюсселе потребовали, чтобы все участники видео-конференции использовали одинаковый фон для того, чтобы предотвратить осложнения проведения видео-конференции из-за государственной символики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал Косово замечание из-за использования флага Республики в ходе онлайн-заседания Совета Безопасности ООН.

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