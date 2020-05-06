Москва, , 21:15 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре 6 мая обсудили предстоящее празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Министр и госсекретарь подтвердили значение предстоящего 75-летия Победы во Второй мировой войне для сохранения исторической памяти о подвиге стран антигитлеровской коалиции», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался от приглашения президента России Владимира Путина принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы. Позднее парад Победы в российской столице было решено перенести из-за пандемии коронавируса.