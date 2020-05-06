Ново-Огарево, Московская область, , 20:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что запуск промышленных предприятий и строительных площадок в Москве с 12 мая вполне оправдан. Об этом глава государства заявил сегодня, 6 мая, в ходе онлайн-совещания.

Стройка. Москва Черкасский Андрей © ИА Красная Весна

«Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, обоснованны абсолютно», — сказал президент России.

Напомним, что в столице многие предприятия, которые не относятся к производствам непрерывного цикла, были остановлены из-за пандемии коронавируса. Также было принято решение остановить строительные площадки.

Теперь же, когда ситуация с коронавирусом в столице несколько стабилизировалась, власти надеются, что после 11 мая удастся начать запуск некоторых производств. Также планируется запустить большинство строительных площадок.