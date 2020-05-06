6 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Позиции США на Ближнем Востоке уже не те, что были раньше, что хорошо видит Турция. У нее открывается немало геополитических перспектив. Заметно, что Эрдоган находится в предчувствии новых решений, ожидая, что его страна получит шанс на то, чтобы непосредственным образом участвовать в формировании так называемой новой нормальности или хотя бы определить удобные для себя правила игры.

Станислав Тарасов, , 20:03 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Коронавирус еще не побежден, а многие в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, пытаются уже заглянуть в будущее. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе переговоров с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которые проходили в режиме видеоконференции, что «мир после пандемии изменится до неузнаваемости», а стране придется в этом «новом мире по новому определяться».

Проблема в том, что грядущие перемены предчувствуют многие, однако лишь в самых общих чертах. Что будет происходить конкретно, никто толком не знает. The Тimes отмечает, что «пандемия нанесла тяжелейший удар по западным странам, которые обычно были поставщиками гуманитарной помощи», и это привело к тому, что «такие государства, как Турция, Китай и Россия, которые некогда считались угрозой влиянию и богатству Запада, стали позиционировать себя в качестве его спасителей».

Издание считает, что «на фоне коронавируса Анкара вступила в новую гонку за международное влияние, пожертвовала медицинское оборудование 55 странам, в том числе Великобритании, и стала третьим крупнейшим поставщиком помощи во время пандемии». Подобное положение вещей дает туркам повод для гордости, показывает, как они «перевернули дипломатические нормы», а «Эрдоган изменил отношения с многими западными лидерами» и на Ближнем Востоке он рассчитывает «более активно сотрудничать с США» и «сыграть на «амбициях России».

Даже если негативные цены на нефть будут результатом технических факторов на рынке фьючерсов, цены дальше будут находиться на низком уровне, но контршоки в связи с изменением цен на нефть часто вызывают политические перевороты в регионе. Анкаре также рекомендуют «заключать большую сделку по Сирии с Вашингтоном, а не Москвой и Тегераном» и «не очень обижаться на противоречивые заявления Трампа».

Но позиции США на Ближнем Востоке уже не те, что были раньше, что хорошо видит Турция, в которой действительно открывается немало геополитических перспектив. Заметно, что турецкий президент Эрдоган находится в предчувствии новых решений, когда его страна получит шанс на то, чтобы непосредственным образом участвовать в формировании так называемой новой нормальности или хотя бы определить удобные для себя правила игры. Удастся ли Турции ее замысел, покажет уже ближайшее время.