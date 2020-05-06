6 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Марьян Сидорив, , 19:17 — REGNUM



Украина

3 мая по украинским новостным лентам широко разбежалась информация, что «Жители села «Десантное» Вилковской территориальной громады (юго-запад Одесской области — М.С.), для защиты своих семей и домохозяйств, организовали вооруженные патрули из числа местных жителей. Такое решение было принято на собрании местной громады и руководителей села. В ряды добровольцев вступили около 40 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет». На сопровождающей фотографии десяток мужичков, вооруженных охотничьими ружьями, позируют на въезде в село. Серьезного впечатления, на первый взгляд, они не производят, но мои знакомые «из местных» сразу возразили, что, во-первых, в ближнем бою дробовик — это «самое то» и, во-вторых, «а ты присмотрись — там и «Сайга» есть».

Они правы: ну не выставляться же на фото с боевыми стволами, на радость ментам? Хотя и таковые найдутся. Десантное — это достаточно крупное село в устье Дуная, недалеко от Вилково, Килии да Измаила — основных украинских дунайских портов. И как на любой границе, особенно морской, оружия там больше, чем нужно. А сейчас «редкая птица» не возвращается из зоны боевых действий без стреляющего или взрывающегося сувенира. И «птички» эти умеют оружием пользоваться.

А тут еще в результате внесения изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания (т. н. «закон Савченко») только за 4 месяца (декабрь 2015 — апрель 2016) на свободу из украинских тюрем вышли более 6 000 преступников, и среди освобожденных лица, осужденные за совершение следующих преступлений: умышленные убийства — 779; умышленные тяжкие телесные повреждения — 496, разбойные нападения — 1045; грабежи — 812; кражи — 1253; незаконный оборот наркотиков — 616. Эти люди, очевидно, не только умеют, но и любят пользоваться оружием. И мы имеем результат: рост преступности.

В Буджаке (или Южной Бессарабии, регионе между устьем Дуная и Днестра, где и расположено Десантное) от грабежей уже стонут. Нет, криминал всегда чувствовал себя там «как дома». Но еще недавно он там был организован в виде «этнических банд» и «систематизирован», что ли: гагаузы «специализировались» на кражах спецтехники и на одесском рынке «7-й километр», молдаване с болгарами баловались контрабандой, ромы контролировали наркотики и так далее. К этому на Одесчине уже привыкли, а сегодня стонут именно от непривычного: повального грабежа фермеров. Я поинтересовался у местных: КТО грабит, неужели тоже этнические банды? И получил в ответ безапелляционное: «Нет, что ты! Это «залетные черти»?».

Стало немного легче. Потому что Буджак — это очень многонациональный регион, но выработавший принципы сосуществования. И чересполосно расположенные болгарские, молдавские, гагаузские, русские, украинские и иные села живут мирно. В том числе и «господа бандиты» — у каждой национальности свое поле деятельности. И только в страшном сне можно себе представить, что будет если гагаузы, например, начнут грабить молдаван, а болгары — русских старообрядцев. Регион сразу превратится в зону «племенной войны» и стрельбы будет много: по моим данным болгары могут выставить более тысячи «бойцов», гагаузы — не менее четырехсот, молдаване и румыны сразу получат поддержку из-за границы, староверы будут отстреливаться из дунайских камышей, откуда их никакая власть за последние два века никогда «выковырять» не могла.

Но пока, Слава Богу, проносит. И даже более того… Молодые спортивные люди Буджака очень востребованы криминалом всей страны (как бойцы, торпеды, исполнители, клакеры), но в охоте на «своих» фермеров, по моим сведениям, не участвуют. Наверно потому, что волк вблизи своего логова не охотится.

Однако буджакским фермерам от этого не легче: «их пытают, на глазах бьют детей, насилуют. Страшне!!!» (из разговора с местным жителем). Государство шпигует регион силовиками, армия и Нацгвардия ввели в Болград и Измаил дополнительные контингенты, но это было сделано не для защиты жителей, а для контроля политической лояльности населения. «Я не слышал, что бы хотя бы кого-то поймали. А поймают — точно отпустят за бабки» (опять-таки — из разговора). То есть государственная власть откровенно демонстрирует бессилие, умноженное на коррупцию. В таких условиях рассчитывать приходится только на себя.

Создание отряда самообороны в Десантном — это и есть пример такого расчета. Причем следует заметить, что это не скрытая мобилизация. Наоборот — «десантники» все делают открыто, явно вызывающе и с откровенной надеждой если не на поддержку, то на следование их примеру со стороны остальных сел Буджака.

Основание для таких надежд есть. Об этом мало говорят, но уже не в одном регионе Украины проскакивали сведения о коллективном вооружении фермеров. Можно вспомнить знаменитый «пресс-переполох» 2017 года, когда стало известно, что в Кировоградской области «150 аграриев одновременно купили 150 автоматов Калашникова, и все чиновники стали шелковыми». На Черниговщине я общался с аграрием, рассказавшим, что и там одна группа фермеров купила пять АКМ и теперь чувствует себя в относительной безопасности. «Но они же всегда должны быть под рукой. Где же вы их держите?», — наивно спросил я. «Прикопали!» — подмигнул в ответ визави.

Но до настоящего времени фермеры делали это с боязливой оглядкой на правоохранителей, «втихаря». В Буджаке, пожалуй, впервые, это сделали демонстративно, как пиар-акцию. И если случится так, что отряд из Десантного отобьет хотя бы одну залетную «криминал-атаку», то можно не сомневаться — их примеру в регионе последуют многие села.

И действующая власть обязана рассматривать все это как сигнал. Но не как сигнал к столь привычным для Украины репрессиям: это неразумно. Это может заставить «десантников» уйти в заросли Дунайского биосферного заповедника и дунайских островов, где их никакая «собака с милицией» не унюхает. Но тогда движение из «антикриминального» превратится в «антикиевское». Тем более, что деятельность Киева последние девять месяцев напоминает все что угодно: шоу, гротеск, викторину, пародию — но не государственное строительство.

А там и «союзники» подтянутся: румыны совсем рядом, за Дунаем. А русские — в двух часах боевого хода из Крыма.

Конечно следует признать, что Десантное и его «отряд» — это мелкий эпизод в событиях сегодняшнего дня. Но хочу напомнить: история двух самых «успешных» небольшевистских республик в эпоху Гражданской войны — Гуляйпольской и Холодноярской — начиналась именно с этого, с формирования отрядов местной самообороны. Так что не следует недооценивать значения «мелких эпизодов».