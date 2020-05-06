Белград, , 19:10 — REGNUM Лидер сербской оппозиционной «Новой партии» Зоран Живкович 6 мая призвал другие оппозиционные партии, которые заявили о бойкоте предстоящих парламентских выборов, пересмотреть это решение.

По словам Живковича, бойкот никогда не приводил к цели.

«На этих выборах нельзя изменить власть в Сербии, но это могла бы быть тяжелая пощечина Вучичу», — приводит слова Живковича телеканал РТС .

Лидер «Новой партии» призвал оппозиционных политиков в очередной раз подумать о бойкоте выборов, совместно пересмотреть это решение и «преподнести неприятный сюрприз для Александра Вучича на следующей неделе».

При этом Живкович отметил, что дата проведения выборов (21 июня), не была согласована с представителями партий, и что решение о дне голосования единолично принял президент Сербии Александр Вучич. Он напомнил, что «Новая партия» предлагала организовать выборы 30 августа, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.

По неофициальным данным, оппозиционные партии, объединенные вокруг «Союза за Сербию», в конце недели должны принять совместное заявление по поводу участия в парламентских выборах 21 июня.

Напомним, что ранее «Союз за Сербию» заявил о том, что в стране в условиях тотальной блокады национальных СМИ нельзя провести честные и демократические выборы, и принял решение об их бойкоте.