Иерусалим, , 21:23 — REGNUM Своими соображениями по поводу мирного плана Дональда Трампа для Ближнего Востока поделился посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью газете «Исраэль Ха-Йом».

План администрации Дональда Трампа, который предполагает разрешение противоречий, существующих между Израилем и Палестиной, получил прозвище «сделка века». Согласно этому плану, Израиль должен приостановить строительство поселений в специально оговоренных зонах.

При этом Фридман выразил понимание Израиля не отказываться от таких важных с идеологической и религиозной точек зрения мест, как Хеврон и Бейт-Эль. В своем интервью посол США привел сравнение «так же, как мы, американцы, никогда не откажемся от статуи Свободы, даже если это очень маленькая территория». Тем не менее, несмотря на все высказывания, призванные ускорить процесс «сделки века», Израиль оставляет за собой последнее слово по применению тех или иных ее положений к реальности.