Пекин, , 18:59 — REGNUM Поддержка предприятий и сохранение рабочих мест на выходе из кризиса, к которому привели последствия эпидемии коронавирусной инфекции, становятся в Китае важными элементами государственной политики, сообщает 6 мая Синьхуа со ссылкой на материалы прошедшего в Пекине исполнительного заседания Госсовета КНР.

В ходе заседания, на котором председательствовал и выступил премьер Госсовета Ли Кэцян, было заслушано и обсуждено содержание докладов о ходе реализации мер по возобновлению производственной деятельности и оказанию помощи и поддержки предприятиям.

Напомним, что с 8 апреля в Китае началась поэтапная отмена ограничительных мер, введенных в период борьбы с пандемией коронавируса.