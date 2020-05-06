Пекин, , 18:52 — REGNUM Активная борьба с коррупцией и злоупотреблениями во власти, ставшая в последние годы одной из центральных задач партийных и государственных органов КНР, сообщает 6 мая Синьхуа.

Комиссия КПК по проверке дисциплины и Надзорный комитет северо-западной провинции Ганьсу проводят расследование в отношении заместителя председателя Постоянного комитета (ПК) Ланьчжоуского городского собрания народных представителей Сюй Бо, который подозревается в серьезном нарушении закона и партийной дисциплины.

В сообщении, распространенном этими ведомствами, также указывается, что до прихода на работу в городское СНП Сюй Бо работал вице-мэром Ланьчжоу, который является провинциальным административным центром.