Москва, , 18:20 — REGNUM Незадолго до майских каникул, в разгар режима самоизоляции, Владимиром Путиным был подписан закон о «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных».

Кадр из антиутопии Терри Гиллиама «Бразилия» (1985). Опечатка в электронной системе слежения за гражданами приводит к трагическим последствиям для героя фильма

Закон ещё на стадии обсуждения и принятия в трех чтениях Госдумой вызвал недоумение москвичей и порицание научного сообщества.

В конце апреля в Госдуму был внесён другой законопроект, предлагающий перенести вступление в силу главы 7 закона от 24.04.2020 №123-ФЗ на пять лет — до 1 июля 2025 года.

Напомним, что московский закон об экспериментальном режиме для технологий искусственного интеллекта (ИИ) вступает в силу с 1 июля 2020 года, а статья 7 этого закона вносит изменения в федеральный закон «О персональных данных»: новая редакция позволяет использовать предварительно обезличенные персональные данные всех участников эксперимента в целях повышения эффективности государственного или муниципального управления. Таким же образом будет осуществляться и обработка обезличенных персональных данных о состоянии москвичей.

По мнению авторов нового законопроекта мораторий на вступление в силу статьи 7 до 1 июля 2025 года обеспечит разработчикам ИИ-систем необходимое время для «минимизации» технических погрешностей в их продуктах, «позволит провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения возможных системных ошибок и технических недочетов, позволит исключить использование персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан». Также предполагается, что за время действия моратория правовое поле подтянется к цифровой действительности, и должностные лица будут наделены ответственностью за ненадлежащее использовании технологий ИИ.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что причиной возникновения данной законотворческой инициативы является серьёзная и обоснованная обеспокоенность граждан системами на основе ИИ, в том числе слежения и распознавания лиц.

Действительно, утечка персональных данных, пусть даже обезличенных, и их использование в далеких от государственного управления целях, имеет на сегодняшний день высокий риск.

Помимо этого, нужно понимать, что отечественное программное обеспечение преимущественно используется иностранными аппаратно-вычислительными комплексами, работающими с иностранными операционными системами, и говорить о стопроцентной замене импортных компьютеров отечественными ещё очень рано, так как отсутствует массовое производство этих компьютеров. Здесь возникает вероятность не только утечки данных, но и целенаправленного вторжения в эти данные с целью порчи или уничтожения.

К тому же любые ошибки в случае недостаточной проработанности технологии (а на данный момент эксперты признают наличие погрешностей в работе систем ИИ) негативно скажутся на жизни граждан, нанося ущерб их законным правам, здоровью и жизни.

Но самое важное, что не упомянули в своем законопроекте и пояснительной записке к нему его авторы, — это несвоевременность принятия такого закона. В условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, нужно сконцентрировать свои усилия и выделить время и ресурсы на решение обостряющихся экономических проблем москвичей и гостей столицы, имеющих здесь разрешение на работу: направить свою деятельность и имеющиеся цифровые ресурсы на обеспечение всех жителей города продовольствием, необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. По прогнозам экспертов, в 2020 году в результате глубокого экономического кризиса, вызванного вынужденной остановкой деловой активности, без работы в Москве окажутся до 1 миллиона человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минкомсвязи РФ предложили использовать «Госуслуги» для подписи документов