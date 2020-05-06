Москва, , 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующее распоряжение появилось сегодня, 6 мая.

Согласно распоряжению, вместо министра экономического развития Решетникова в рабочую группу по стратегическому развитию и национальным проектам вошла его заместитель — Полина Крючкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин в ходе онлайн-совещания потребовал от Решетникова лучше вникнуть в ситуацию о реализации мер поддержки экономики в период пандемии.

Сперва Путин попросил Решетникова доложить о том, как исполняются принятые меры. Однако доклад министра российского лидера не удовлетворил.

«Многое из того, что я сейчас услышал, — перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, и всё», — заявил президент России.

Он попросил Решетникова повнимательнее посмотреть, как именно реализуют принятые решения, какое количество выдано денег, кому.

«Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть, владеть ситуацией вживую просто», — отметил Путин.