Москва, , 17:46 — REGNUM Характерно, что вопросы выплат и льгот обсуждались впереди медицины. Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение. И во власти, и в обществе, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя совещание президента России Владимира Путина, посвященное поддержке экономики и социальной сферы.

«Полагаю, что ощущение комплиментарности и правильности действий чиновников после замечания Путина в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова испарилось. Президент быстро привел всех в рабочий ритм. Выступление мэра Москвы Сергея Собянина было уже более проблемным.

Децентрализация в виде делегирования административных полномочий регионалам при сохранении политических полномочий у центра означает ещё большую централизацию.

Думаю, региональные руководители потеряли возможность пиариться на инициативах. Теперь они могут вносить свои инициативы в рабочем порядке, а не публиковать в СМИ. Координировать всю работу будет правительство. И такие случаи, когда, например, глава Башкирии Радий Хабиров предлагает что-либо напрямую президенту в прямом эфире, будут исключены. Думаю, это правильно и делается с целью укрепления вертикальной иерархии. У регионалов было достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к существующим реалиям и корректировать свое законодательство. Работа по коррекции федеральной политики и законодательства пойдет централизованно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел очередное совещание с представителями правительства о мерах по поддержке экономики и граждан. В начале президент сказал, что ситуация с распространением коронавируса в регионах страны складывается по-разному, где-то оправдано продление ограничительных мер, а в каких-то регионах их можно постепенно смягчать.

После чего слово было дано министру труда и социальной защиты Антону Котякову, который отчитался о мерах, предпринимаемых его ведомством для поддержки граждан. Затем высказался глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Главе МЭР Максиму Решетникову Путин указал внимательнее анализировать и структурировать меры, которые направлены на поддержку граждан. Также глава государства подчеркнул, что эти меры были приняты ранее.