Москва, 6 мая 2020, 17:46 — REGNUM Характерно, что вопросы выплат и льгот обсуждались впереди медицины. Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение. И во власти, и в обществе, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя совещание президента России Владимира Путина, посвященное поддержке экономики и социальной сферы.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел очередное совещание с представителями правительства о мерах по поддержке экономики и граждан. В начале президент сказал, что ситуация с распространением коронавируса в регионах страны складывается по-разному, где-то оправдано продление ограничительных мер, а в каких-то регионах их можно постепенно смягчать.
После чего слово было дано министру труда и социальной защиты Антону Котякову, который отчитался о мерах, предпринимаемых его ведомством для поддержки граждан. Затем высказался глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Главе МЭР Максиму Решетникову Путин указал внимательнее анализировать и структурировать меры, которые направлены на поддержку граждан. Также глава государства подчеркнул, что эти меры были приняты ранее.