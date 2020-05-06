Москва, , 16:58 — REGNUM Показатели по налогам за апрель 2020 года упали на 30%. Об этом 6 мая заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«Если говорить об апреле, апрельские показатели по налогам упали на 30%. Наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых», — заявил Егоров.

«При этом если обратить внимание на НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц, то он упал на 14%, при том что он, по сути, выплачивается одновременно с выплатой заработных плат», — продолжил он.

Если говорить о ситуации на розничном рынке, где, по сути, был принят первый удар от ограничительных мер, то «здесь не работают более 36% компаний розничного рынка и выручка просела на 25%», указал Егоров.