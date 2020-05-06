Москва, , 16:51 — REGNUM Дифференцированный подход к борьбе с эпидемией коронавируса в зависимости от ситуации в регионов оказался эффективным, и на российский опыт уже ориентируются другие страны. Вместе с тем общую координацию антикрантинных мероприятий должно осуществлять правительство России. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. Более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны — мы это видим. Хорошо, если у них тоже так получается», — заявил Путин.

Вместе с тем… у нас работает рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы, но общую координацию всей этой работы и по антикарантинным мероприятиям, и по их снятию, и по оживлению экономики должно осуществлять правительство Российской Федерации. Я очень рассчитываю, что и в регионах это будет услышано, и само правительство будет работать активно», — указал Путин.