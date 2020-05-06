Москва, , 16:42 — REGNUM Снятие ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса, будет проходить в три этапа. Об этом 6 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции», — заявила Попова.

«На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций», — продолжила она.

На третьем этапе начнут работы места отдыха населения при соблюдении социального дистанцирования, а также «все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общесвтенного питания», добавила она.

При принятии решения о переходе на тот или иной этап будут учитывать темп прироста количества заболевших, свободный коечный фонд и распространение инфекции.