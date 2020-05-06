Москва, , 16:32 — REGNUM Информация о мерах поддержки экономики должна быть широко и быстро распространена, чтобы частный сектор учитывал выплаты государства в своих решениях. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«Все — и граждане, и компании, и руководители компаний, и собственники, — должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация. Полноценная и широкая, достоверная», — заявил Путин.

«Второе: все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами? Как это сделать? И эти способы должны быть доступными для людей», — подчеркнул он.

Наконец, все должны быть уверены в том, что эти деньги до людей дойдут, указал президент.

«Нужно сейчас как можно шире эту работу развернуть. Некоторые ведь выплаты у нас намечены где-то только на середину месяца… поэтому нужно, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни. Потому что основные решения собственниками компаний будут приниматься как раз после 12 мая. Я вас прошу обратить на это внимание», — добавил Путин.