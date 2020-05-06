Москва, , 16:24 — REGNUM Четверть всех предприятий и индивидуальных предпринимателей получают помощь в порядке антикризисных мер. Об этом 6 мая заявил руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«Четверть всех предприятий и индивидуальных предпринимателей страны попадают в пострадавшие отрасли и, как следствие, на них распространяются те или иные режимы помощи», — заявил Егоров.

В числе указанных режимов — автоматические отсрочки уплаты налогов. Общая сумма, предоставленная в качестве отсрочки, составляет 217 млрд рублей, их получат 1,5 млн компаний.

Что касается отсрочек по заявлениям, то здесь пока 1,4 млрд рублей, поскольку в этом случае также требуется предоставление деклараций.