Мадрид, , 16:16 — REGNUM Иск против указа о введении в Испании режима повышенной готовности подан оппозиционной партией «Вокс» в Конституционный суд страны, сообщили 6 мая в пресс-службе КС.

Документ подписали свыше полсотни депутатов «Вокса». В нём сказано, что вводимые на время действия режима повышенной готовности ограничения законны только при введении в стране режима чрезвычайного положения.

Испанский КС принял иск к рассмотрению.

Читайте также: В Испании зафиксировано 244 смерти от COVID-19 за сутки

Напомним, речь идёт об указе испанского Совета министров (правительства) от 14 марта 2020 г., которым в стране на две недели вводился режим повышенной готовности из-за пандемии.

В итоге режим повышенной готовности был продлён в Испании до 10 мая. Сегодня, 6 мая, испанские власти решают вопрос о продлении этого режима до 24 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании режим повышенной готовности продлят до 10 мая