Москва, , 16:11 — REGNUM За два месяца, начиная с 1 марта, в качестве безработных в России зарегистрировано 735 тыс. граждан. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано безработных 1 млн 240 тыс. человек. В том числе за последние два месяца, начиная с 1 марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», — заявил Котяков.

Размер пособий по безработице, которые получают эти граждане в случае потери работы до 1 марта, зависит от длительности его предыдущего трудового стажа, а также от размера заработной платы, напомнил он.

Если же гражданин потерял работу после 1 марта — таких граждан уже более 208 тыс. человек, — он получает пособие по безработице в максимальном размере, 12 тыс. 130 рублей.

«На сегодняшний день таких пособий назначено уже на сумму 1,8 млрд рублей», — указал он.