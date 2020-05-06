Москва, , 16:07 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский грозит лишением мандата депутатам — участникам ток-шоу в случае болезни парламентариев.

«Если хоть один депутат заболеет после заседания, то мы потребуем, чтобы все депутаты — участники ток-шоу последних недель были лишены полномочий», — заявил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что некоторые депутаты нарушают режим самоизоляции, постоянно присутствуют в студиях разных программ, где могут заразиться, и в итоге принесут инфекцию в Госдуму. В основном, по словам парламентария, это депутаты фракции «Единая Россия» и депутат Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал коллег находиться в режиме самоизоляции.

Вместе с тем по закону невозможно лишить мандата депутата Госдумы на таком основании.