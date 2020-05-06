Москва, , 16:02 — REGNUM В России в ускоренном порядке введут дополнительные ежемесячные выплаты для детей семьям с небольшими доходами. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«С 1 июня — на месяц раньше первоначально запланированного срока — мы начнём предоставлять ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Размер данной выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума ребёнка в соответствующем регионе», — заявил Котяков.

«В среднем по России это 5,5 тыс. рублей. Выплаты будут получать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума», — пояснил он.

На сегодняшний день разработана вся необходимая нормативная база на федеральном и региональном уровне, указал он.

С 20 мая начнётся приём заявлений на эту выплату, добавил министр.