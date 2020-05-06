Нижний Новгород, , 15:56 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов уходит в отставку по собственному желанию. Он вновь вернётся на пост главврача Борской ЦРБ, сообщили в региональном правительстве.

Министром здравоохранения региона назначен Давид Мелик-Гусейнов, который возглавляет региональный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Он будет совмещать обе должности.

«Обязанности министра здравоохранения предполагают сейчас постоянные разъезды по медицинским учреждениям, занятым борьбой с коронавирусом. Риск заразиться даже при соблюдении всех мер предосторожности очень высок. Поэтому нам важно максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска», — пояснил кадровые перестановки губернатор Глеб Никитин.

При этом глава области выразил уверенность, что новый министр успешно справиться с поставленными задачами в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, Смирнов был назначен главой минздрава в октябре 2019 года. До этого он являлся главврачом Борской ЦРБ.

Отметим, что Смирнов стал уже восьмым главой регионального минздрава в России, который покинул свой пост в условиях пандемии коронавируса. Также пост потерял один министр в статусе главы аппарата правительства.