Катманду, , 15:58 — REGNUM Правительство Непала приняло решение продлить в стране карантинные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 6 мая сообщают местные СМИ.

Решение было принято на заседании правительства, ограничительные меры в государстве будут сохраняться по меньшей мере до 18 мая.

Напомним, в Непале были введены жесткие ограничительные меры с 24 марта 2020 года, позднее карантин был продлен.

На сегодняшний день в стране выявлено 82 случая заражения коронавирусом, о смертях от COVID-19 не сообщалось.