Москва, , 15:54 — REGNUM Выплаты на детей семьям, имеющим право на материнский капитал, производятся в основном дистанционно, и в перспективе финансовую помощь по этому каналу смогут получить свыше 3 млн российских детей. Об этом 6 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«Для получения данных выплат гражданам достаточно дистанционно направить только одно заявление. Сделать это можно на портале государственных услуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда», — заявил Котяков.

«Подавляющее большинство семей воспользовались именно таким дистанционным способом подачи заявлений», — продолжил он.

Сведения, указанные в заявлениях, Пенсионный фонд проверяет в течение пяти рабочих дней, после чего производит назначение соответствующих выплат

«В перспективе мы полагаем, что данные выплаты смогут получить 3 млн… более 3 млн 300 тысяч детей», — указал он.