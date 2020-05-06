Берлин, , 15:51 — REGNUM В Германии намерены ослабить действующие ограничения социальных контактов. Такое решение было принято в ходе видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель ФРГ, передаёт агентство DPA.

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Отмечается, что власти Германии договорились продлить эти ограничения до 5 июня. В дальнейшем будет разрешено собираться не более чем двумя семьями.

Издание указывает, что период пандемии коронавирусной инфекции федеральные земли получают право устанавливать более жёсткие или более мягкие ограничительные меры, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Поэтому эти меры могут отличаться в разных регионах страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным институт Роберта Коха на 6 мая, количество умерших от COVID-2019 на территории Германии за прошедшие сутки составило 165 человек и достигло 6 996 человек. При этом за сутки выявлено 947 новых случаев инфицирования коронавирусом, в результате чего общее число случаев стало 164 807 случаев. Свыше 137 тысяч человек вылечились.