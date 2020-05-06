Москва, , 15:46 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в регионах требует дифференцированного подхода к решению возникающих проблем. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определённые обоснованные смягчения», — заявил Путин.

Это нужно делать с опорой на мнение учёных и специалистов, с учётом «всех факторов и возможных рисков», указал он.

«Нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и коллег из регионов, крайне высока», — добавил Путин.