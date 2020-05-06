Вильнюс, , 15:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 6 мая, направило ноту протеста Белоруссии с требованием остановить процесс запуска БелАЭС, на площадку которой уже доставлено ядерное топливо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ноте сказано, что такая остановка стала бы «конструктивным шагом», а Минск при этом должен «срочно организовать» разработку плана по реализации рекомендаций стресс-тестов на БелАЭС, а также «незамедлительно принять группу международных экспертов».

В Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».

Между тем как МАГАТЭ, так и эксперты Еврокомиссии позитивно и высоко оценивают безопасность БелАЭС, регулярно бывая на площадке в Островце, однако как литовские чиновники, так и СМИ, обходят эти темы стороной. Рекомендации экспертов миссии ЕК направлены на ещё большее повышение безопасности, однако в выводах подчёркивается, что станция соответствует высочайшим требованиям. Кроме того, в истории не было ни одних стресс-тестов, после которых не появлялись бы какие-то рекомендации, но различные АЭС в ЕС их реализуют, не останавливая деятельность объекта. Литва же настаивает, что отказ Минска не запускать станцию — якобы прямое нарушение рекомендаций, что отрицают в самой миссии Еврокомиссии.