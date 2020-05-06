Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Неправительственная правозащитная организация Freedom House, расположенная в Вашингтоне, понизила «демократический» рейтинг Грузии в ежегодном отчете, опубликованном 6 мая.

По расчетам правозащитников, показатель, отражающий уровень демократии в стране, сократился с 3,29 до 3,25 баллов по семибалльной системе. На основании данного показателя Грузия относится к странам, в которых установился «гибридный режим» между тоталитаризмом и демократией.

Снижение показателя в отчете связывают с тем, что в стране якобы были посягательства на независимость судебной власти.

«В 2019 году и начале 2020 года политики нарушили независимость судебной власти и верховенство закона во всех субрегионах, рассмотренных в отчете, который показал снижение баллов», — говорится в отчете.

Freedom House также понизила «демократический» рейтинг Латвии, Чехии, Черногории, Польши и Словакии.

Стоит отметить, что, несмотря на реформу в Грузии судебной системы, которая подразумевала создание более независимого суда в стране, оппозиция критически высказалась о назначении судей в Верховный суд, которое состоялось в 2020 году. Было заявлено, что туда прошли судьи, якобы зависимые от действующей власти.

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