Москва, , 15:37 — REGNUM 7 мая правительство и президент России Владимир Путин рассмотрят положение дел в транспортной отрасли России. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«Добавлю, что завтра рассмотрим положение дел на транспорте», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что правительство проделало большую работу по поддержке национальной экономики — не только с точки зрения выплат домохозяйствам, но и помощи предприятиям.

«Дополнительные меры поддержки были приняты в ходе серии совещаний в базовых отраслях национальной экономики — автопром, строительная индустрия, банковский сектор и топливно-энергетический комплекс, ОПК, ракетно-космическая отрасль», — указал он.