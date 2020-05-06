Москва, , 15:42 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора не затрагивали в негативном ключе намерение Минска провести парад Победы. Об этом заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о том, действительно ли российская сторона выразила недовольство инициативой властей Белоруссии. Песков не подтвердил это предположение, он отметил, что президенты обсуждали мероприятия, которые проводятся в РФ и Белоруссии для борьбы с коронавирусом.

Все остальные сведения являются размышлениями на свободную тему и не имеют отношения к действительности, добавил он.

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