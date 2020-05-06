Москва, , 15:30 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин, заболевший коронавирусной инфекцией, идёт на поправку. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«Хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идёт на поправку. Там всё штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович», — заявил Путин.

«Мы с ним каждый день на связи, именно каждый день. Он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений. В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления, а вам от него большой привет», — подчеркнул он.