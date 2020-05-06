Москва, , 15:29 — REGNUM США демонстрируют отсутствие любой ответственности, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 6 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«То, что для США никаких правил нет и все их действия только в рамках национальных интересов США, это понятно, — сказал Мухин. — Меня настораживает другое — отсутствие любой ответственности. То тесть люди с облегчённой социальной ответственностью делают политику. Все призывы России и Китая соблюдать международное право или хотя бы правила уходят в песок. И это мне кажется крайне опасным, потому что во второй половине мая мы можем столкнуться с рядом локальных, а то и глобальным вооружённым конфликтом».

Как пояснил политолог, Китай свои позиции не отдаст, а у США нет ни терпения, ни навыков для того, чтобы вести более тонкую игру.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что группа республиканцев в палате представителей США заявила, что начала расследование влияния Китая на американские университеты с целью кражи конфиденциальной информации и технологий, а также сокрытия сведений о происхождении нового коронавируса.