Москва, 6 мая 2020, 15:29 — REGNUM США демонстрируют отсутствие любой ответственности, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 6 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Как пояснил политолог, Китай свои позиции не отдаст, а у США нет ни терпения, ни навыков для того, чтобы вести более тонкую игру.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что группа республиканцев в палате представителей США заявила, что начала расследование влияния Китая на американские университеты с целью кражи конфиденциальной информации и технологий, а также сокрытия сведений о происхождении нового коронавируса.