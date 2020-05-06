Сеул, , 15:32 — REGNUM Успехи Южной Кореи в борьбе с пандемией, удивившие весь мир, результат общих усилий сограждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение президента Мун Чжэ Ина в социальной сети Facebook.

Он отметил, что в последнее время в стране сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом, отметив отсутствие локальных случаев заражения в течение трех дней.

Упомянув начало сезона профессиональной бейсбольной лиги Южной Кореи, глава государства выразил надежду на то, что матчи смогут отвлечь внимание жителей страны от пандемии коронавируса.

«Наш профессиональный бейсбол привлёк внимание всего мира. Матчи транслировались в прямых эфирах США и Японии. С открытием сезона мир узнает, как можно совместить карантинный режим с повседневной жизнью», — отметил президент.

Мун Чже Ин также выразил надежду на то, что спорт вселит уверенность и оптимизм в жителей страны и укрепит надежду на скорейшее возвращение к обычной жизни.