Бишкек, , 15:28 — REGNUM Региональный директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Дэниел Сингер похвалил власти Киргизии за усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает «Kaktus.media».

Читайте также: Власти Киргизии скоро разрешат предприятиям и магазинам возобновить работу

По его словам, республика «достаточно хорошо справляется».

Сингер отметил, что показателями качества работы в этом направлении являются количество поездок, количество пользующихся транспортом и посещающих магазины людей.

«Из публично доступных данных мы видим, что Киргизия справилась лучше, чем другие страны. То есть ваши власти лучше сумели объяснить необходимость оставаться дома», — подытожил он.

Отметим, что подполковник медицинской службы ВВС СШАДэниэл Сингер, является одним из кураторов биолаборатории в Казахстане, ставшей предметом информационной борьбы между Китаем, Россией и США.

Читайте также: Коронавирусный скандал США и Китая может больно зацепить страны СНГ