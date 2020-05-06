Бишкек, 6 мая 2020, 15:28 — REGNUM Региональный директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Дэниел Сингер похвалил власти Киргизии за усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает «Kaktus.media».
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По его словам, республика «достаточно хорошо справляется».
Сингер отметил, что показателями качества работы в этом направлении являются количество поездок, количество пользующихся транспортом и посещающих магазины людей.
«Из публично доступных данных мы видим, что Киргизия справилась лучше, чем другие страны. То есть ваши власти лучше сумели объяснить необходимость оставаться дома», — подытожил он.
Отметим, что подполковник медицинской службы ВВС СШАДэниэл Сингер, является одним из кураторов биолаборатории в Казахстане, ставшей предметом информационной борьбы между Китаем, Россией и США.
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