Ашхабад, , 15:18 — REGNUM Необходимо создавать платформы для вывода глобальной экономики из кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на видеосаммите глав стран-участниц Движения неприсоединения.

По его словам, повестка предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет существенно скорректирована с учетом пандемии и во многом ориентирована на посткризисный период.

При этом туркменский лидер отметил, что мировому сообществу уже в ближайшее время предстоит крайне объемная и тяжелая работа над восстановлением экономики и социальной сферы.

«На наш взгляд, здесь ключевыми направлениями должны стать энергетика, промышленность, транспорт и торговля», — подытожил Бердымухамедов.