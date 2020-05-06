Киев, 6 мая 2020, 15:24 — REGNUM Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины занимается имитацией работы, написал 6 мая депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook.
Парламентарий прокомментировал инициативу министерства использовать излишки электроэнергии на добычу криптовалюты.
Он рассказал, что у атомных станций Украины нет проблем с продажей электричества. Правительство пытается за счёт госкомпании «Энергоатом» решить проблемы частных производителей, чья электроэнергия является слишком дорогой.
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Депутат отметил, что справедливость продажи электричества по низкой специальной цене для майнинговых центров находится под вопросом, учитывая, что тариф для водоканалов, теплиц и металлургических предприятий остаётся высоким.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины подтвердили информацию о планах организовать добычу криптовалюты с использованием дешёвой энергии, вырабатываемой атомными станциями.
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