Москва, , 15:09 — REGNUM В администрации президента РФ в курсе того, что США подготовили проект соглашения о добыче ресурсов на Луне. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Мы обратили внимание на эту информацию», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков пока отказался давать прямую оценку этому проекту, заявив, что он требует «глубокого анализа, в том числе с точки зрения существующей международной документально-правовой базы».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Вашингтон не заинтересован в участии Москвы в международном проекте по добыче ресурсов на Луне и первый этап проекта попытается реализовать без России.

Планируется, что в проекте договора, получившего название Artemis Accords («Соглашения Артемиды»), который готовится при участии администрации Белого дома, будут прописаны условия участия стран и компаний в нём. Предполагается, что в качестве партнёров по проекту США привлекут Канаду, Японию, государства Евросоюза и Объединенные Арабские Эмираты.